Más del 50% de mexicanos hubiera preferido nacer en otro país, según encuesta de fiestas patrias

A poco de llegar a las Fiestas Patrias en México, que se celebrará este 15 y 16 de septiembre, la empresa encuestadora De Las Heras Demotecnia reveló un sondeo donde se detalla a cuántos mexicanos les hubiera gustado haber nacido en otro país. Los resultados no condicen con el patriotismo de la fecha, ya que el 52% contestó afirmativamente.

El director de De las Heras Demotecnia, Rodrigo Galván de las Heras, expuso los resultados de la encuesta “Fiestas patrias” durante el programa radial de Aristegui Noticias.

De acuerdo con Galván de las Heras, primero formularon una pregunta cerrada: “Oye, ¿tú qué tan feliz eres de ser mexicano?”

“Esa la complementamos con otra pregunta que dice: ‘ ¿A ti qué tanto te gusta vivir en México?’. Y ahí sí salió el tema: ‘Pues sí me gusta, pero a veces me quisiera ir a otro lugar’. Es la mayoría, el 43%, más un 17% que dice que de plano no le gusta nada vivir en México” , detalló en el espacio noticioso.

Rodrigo Galván de las Heras señaló que el ejercicio se realizó a escala nacional y las respuestas no tienen “nada que ver con si se vive en lugares donde llueve o donde hay sismos”.

Otra pregunta realizada por la casa encuestadora cuestionaba: “Si pudiera escoger el país que nos conquistó, ¿volvería a escoger España o escogería otro país? ¿Cuál país?”. Ante ello, lo que un 46% respondió es que escogería al país de la península ibérica de Europa .

Sobre si España debería pedir disculpas a México por la conquista, la mayoría respondió que no. La pregunta fue formulada para sondear cuántos compartían la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en 2019 solicitó que las autoridades españolas ofrecieran una disculpa por la invasión de hace 500 años.

En detalle, el 57% respondió que no, el 31% que sí y un 12% respondió que no sabe.