La periodista y directora del medio digital Agenda Propia, Patricia Orozco, denunció que el Gobierno de Nicaragua la desalojó de su casa y la expropió. Asimismo, remarcó que se vio obligada a salir del país “por la represión, por el acoso, las amenazas y el desprestigio hacia el periodismo independiente por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

Orozco forma parte de los más de 30 periodistas que han sido citados por el Ministerio Público sobre la investigación abierta contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por los supuestos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica con lavado de dinero, bienes y activos.

“Quiero denunciar que he sido expropiada de la casa de habitación que me fue otorgada por el Estado y donde he vivido junto a mi familia por 36 años. Contraviniendo así el artículo 44 constitucional, el cual garantiza el derecho de propiedad de bienes muebles e inmuebles”, se lee en un artículo de opinión que publicó este martes 24 de agosto.

Desalojo a la medianoche

La Intendencia de la Propiedad la citó en tres oportunidades exigiendo su presencia en la oficina central “bajo el argumento de que la propiedad es del Estado”. “Dejan de lado la ley y más bien la instrumentalizan para acosarme y perseguirme por mis ideas y mi labor periodística” afirmó la comunicadora.

“Con presencia policial, obligaron a mi familia a desalojar la casa a altas horas de la noche y la madrugada y a firmar bajo presión un documento de entrega voluntaria, por lo que denuncio los métodos fraudulentos y la violación de la norma que el funcionariado de esta entidad usa”, describió Orozco.

Añadió que, así como ella, hay muchas familias que vienen siendo victimas de situaciones similares con sus casas por las opiniones contrarias al Gobierno de Ortega y que viven bajo acosos, presiones y amenazas, pero, por el temor a las represalias, no hacen públicas las denuncias.

Acoso a su familia

Sus padres de 87 y 92 años se han visto en la obligación de asistir a una segunda citación por parte del Ministerio Público. “Prosiguen acorralando a mi familia, a mi madre de 87 años con Alzheimer y mi padre diabético de 92 años les obligaron a recibir una segunda citatoria que me ha hecho la Fiscalía General de la República y en la calle donde viven han estacionado una patrulla policial”, manifestó la periodista.

Convoca a la comunidad internacional

Orozco hizo un llamado a la comunidad internacional para que interceda a favor de los nicaragüenses; y sus derechos humanos, también reafirmó su compromiso de seguir lidiando por la justicia y la igualdad.

Igualmente, explicó que, entre 2016 y 2019, la Fundación Violeta Barrios Chamorro le adjudicó un apoyo para el fortalecimiento de la calidad periodística, capacitación y mejoramiento tecnológico, pero todo esto bajo los estándares de la cooperación internacional.