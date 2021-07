Martine Moise reveló que considera postular a la presidencia de Haití

Martine Moise reveló que está considerando seriamente postular a la presidencia de Haití, según indicó en una entrevista publicada este viernes 30 de julio por The New York Times. “El presidente Jovenel tenía una visión y nosotros, los haitianos, no vamos a dejar que muera”, sostuvo.

La política y viuda de Jovenel Moise, que fue asesinado el último 7 de julio, también habló por primera vez del magnicidio y ataque del que fueron víctimas en su residencia.

Moise contó que estaban durmiendo cuando los despertó el sonido de los disparos. De inmediato fue a despertar a sus hijos y les dijo que se escondiesen en un baño, mientras el presidente pedía ayuda a través de su teléfono a dos responsables de su equipo de seguridad, Dimitri Hérard y Jean Laguel Civil, que ahora están bajo custodia de las autoridades.

Segundos después se inició el ataque y la hirieron en la mano y el codo, pero ella permaneció quieta sobre el suelo. “En este momento sentía que me estaba ahogando porque tenía sangre en la boca y no podía respirar”, explicó.

En la entrevista afirmó que las personas que están detrás del magnicidio aún no han salido a la luz pese a las numerosas detenciones de los autores materiales. Asimismo, apuntó a los oligarcas de su país como responsables.

“Solo los oligarcas y el sistema podían matarlo”, dijo Moise, que habló con el periódico estadounidense con la condición de que no se revelase su paradero exacto por seguridad.

También reafirmó que los sicarios hablaban en español y rebuscaron algún objeto en la casa hasta que encontraron “algo” en un estante en el que su marido guardaba los archivos.

Sobre las investigaciones, la ex primera dama se declaró complacida por los arrestos de varios sospechosos, pero insistió en la necesidad de saber quién financió realmente la operación.

En su opinión, el rastro del dinero llevará a “oligarcas” de Haití con los que su marido estaba enfrentado. Ella mencionó al empresario Reginald Boulous como alguien que podría beneficiarse con la muerte del presidente, aunque evitó acusarlo directamente como autor intelectual.

Hasta el momento, 26 personas fueron capturadas, incluyendo a 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, así como dos policías haitianos y seis civiles, algunos de ellos con doble nacionalidad.