China presenta el tren más rápido del mundo

La empresa estatal China Railway Rolling Stock Corporation, una de las mayores fabricantes de material rodante del mundo, ha desarrollado un tren bala de levitación magnética que puede alcanzar velocidades de hasta 600 km/h.

El tren bala, presentado el último martes 20 de julio en la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong, está valorado en 350 millones de dólares y ha sido llamado Maglev.

Este nuevo prototipo cuenta con 21 metros de largo, y forma parte de los planes que el Estado Chino viene impulsando desde el año pasado: crear círculos de transporte de tres horas entre las más importantes áreas del territorio chino.

Asimismo, la empresa ha informado que la producción del vehículo de levitación magnética también es parte de los preparativos para los próximos Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

Lo curioso de Maglev es que parece estar flotando, esto debido a que es conducido a través de las vías por una fuerza electromagnética.

De igual forma, en comparación con otros medios de transporte de alta velocidad, el Maglev sería más ecológico y produciría menos contaminación.

Según informó Liang Jianying, subdirector general e ingeniero jefe de CRRC Sifang, el tren emite bajos niveles de contaminación acústica y requiere un menor mantenimiento.

No obstante, el medio de transporte aún no podría usarse en el país asiático debido a que todavía no se cuenta con vías que cumplan con las características adecuadas. Se tiene planeado construir redes de levitación magnéticas que permitan conectar a Shanghai con Hangzhou y a Chengdu con Chongqing.

Actualmente, la única vía de levitación magnética que tiene China une el aeropuerto Pudong de Shanghai con la estación Longyang Road en la ciudad, en la cual el tren hace un recorrido de 30 km en menos de ocho minutos y alcanza velocidades de 430 km/h.