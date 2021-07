Colombia: conmoción por ciclista adolescente que falleció arrollado por un camión

La muerte del ciclista Julián Esteban Gómez, de 13 años, conmocionó a la población de Colombia. El menor fue atropellado por un camión de carga cuando practicaba ciclismo de ruta en una carretera cerca del municipio de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca.

El último domingo, el adolescente entrenaba para conseguir emular a su ídolo Egan Bernal, cuando el conductor del vehículo empezó a acercarse y hostigar al grupo de ciclistas que viajaba con Julián Esteban.

En diálogo con Caracol Radio, Guillermo Caicedo, tío del menor, declaró: “Lastimosamente, por intolerancia de un conductor de camión de carga, Julián quedó entre las llantas”.

Caicedo era parte del grupo de ciclistas que acompañaban al pequeño en la práctica. Según su testimonio, el chofer les tocó el claxon, los acosó y acercó el vehículo lo más que pudo, pese a que tenía otro carril en la ruta.

“Nos acosó de tal forma que el niño se puso muy nervioso, perdió el equilibrio y se fue por debajo de las llantas del camión’”, detalló Caicedo.

Julián estuvo en el foco de los medios

El menor de edad acaparó la atención de la prensa colombiana el 27 de julio de 2019, cuando las cámaras registraron el preciso instante en que lloró de alegría porque Bernal logró triunfar en el Tour de Francia.

“Es el primer colombiano que gana el Tour de France”, manifestó emocionado Julián Esteban, en entrevista con Canal Capital.

Bernal nació en Bogotá, aunque se formó como ciclista en Zipaquirá, como Gómez. Además, los dos deportistas tuvieron al mismo entrenador.

“Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños y me dejas sin tener a quien molestar. Me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañaré por siempre, mi querido Julián”, publicó el entrenador Fabio Rodríguez en Twitter.

Rodríguez fue el primer entrenador que tuvo Bernal, quien en 2019 se convirtió en el primer colombiano y sudamericano en ganar el Tour de Francia con 22 años de edad. Los éxitos no se detuvieron y, en mayo de este año, el ciclista ganó en la 104.ª edición del Giro de Italia.

El mandatario colombiano envió un mensaje de solidaridad a la familia de la víctima. Foto: captura

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó el fallecimiento del joven ciclista y envió sus condolencias a la familia.

“Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca”, señaló Duque en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación inició un procedimiento contra el conductor del camión por el delito de homicidio culposo.

Durante las investigaciones judiciales y mientras la Fiscalía reúne los materiales audiovisuales para sustentar la denuncia, las autoridades confiscaron el vehículo, pero dejaron al conductor en libertad, de acuerdo a los medios locales.