Brasil: presidente Jair Bolsonaro es hospitalizado tras sufrir una crisis de hipo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado este miércoles en el Hospital de las Fuerzas Armadas (HFA). En un comunicado, el Palacio do Planalto informó que el mandatario, por recomendación de su equipo médico, tuvo que ser ingresado en el HFA para realizarse pruebas con el fin de hallar la causa de una crisis de hipo y dolor abdominal.

“Por consejo médico, el presidente estará en observación por un período de 24 a 48 horas, no necesariamente en el hospital. Está emocionado y está bien”, dice el comunicado.

El medio Folha de San Pablo sostuvo que el mandatario se había quejado ayer, martes 13 de julio, frente a sus seguidores en la puerta del Palacio de la Alvorada, por llevar días con una crisis de hipo. “Pido disculpas a todos los que me escuchan, porque llevo cinco días con hipo. Me operaron de implantes dentales el sábado, me ha pasado antes, quizás por los medicamentos que tomé. Tengo hipo las 24 horas del día”, sostuvo.

Por otra parte, una persona del entorno más cercano al presidente, indicó a la agencia Reuters que se decidió la internación luego de que Bolsonaro comenzara a sentir dolores abdominales durante las primeras horas de este miércoles 14 de julio.

Su salud siempre ha sido un problema durante su presidencia, luego de que fuera apuñalado y gravemente herido en el abdomen durante la campaña electoral en 2018. El mandatario ha sufrido otras señales de alarma en su salud.

En julio de 2020, el presidente brasileño contrajo el coronavirus, pero se recuperó. En las apariciones de los últimos meses, ha tenido una tos persistente. Más recientemente, ha sufrido de hipo, lo que ha provocado preocupaciones sobre su estado.