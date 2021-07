“Había mucho dolor”: Periodista relata la tragedia tras el derrumbe del Champlain Towers

El último miércoles se recuperaron ocho cadáveres que yacían en las ruinas del complejo habitacional Champlain Towers, en Miami (Florida), y con estos rescates se decidió paralizar la búsqueda de más cuerpos. Hasta el momento, se han reportado 54 víctimas mortales.

Una de las periodistas que han estado cubriendo la tragedia es la venezolana María Gabriela Rondón. Ella relata que el derrumbe fue aproximadamente a las 2.00 a. m., y que quienes estaban despiertos a esa hora se dieron cuenta en ese preciso momento de lo que estaba ocurriendo, pero que la mayoría de los habitantes del vecindario se percataron recién al despertar.

“Según pudimos conversar con algunos vecinos de la zona, ellos sintieron que fue como una especie de explosión, pero muchos no lo sintieron, ya que era la hora de dormir y no era un fin de semana donde muchos están despiertos . Algunos habitantes comentan que sentían que se estaba moviendo el edificio”, relató la periodista.

Según Rondón, quienes habitaban el edificio y pudieron percatarse del derrumbe son los que principalmente pudieron sobrevivir. Asimismo, señaló que el edificio colapsó en una cuestión de trece segundos, y que a muchos, lamentablemente, los agarró desprevenidos, por lo que fallecieron. “Primero cayó una parte de la torre y de ahí inmediatamente la siguiente”, detalló.

Para la reportera, la gente que pudo percibir el derrumbe entró en un estado de conmoción, ya que era difícil de explicar que una zona muy pudiente de Miami pueda estar en ruinas pese a los controles que pueda haber. Ella llegó a la zona de los hechos a la mañana siguiente, y pudo ver que se originaron algunos incendios luego de la caída del edificio.

“Estamos en temporada de huracanes, y el tiempo en Miami no ayudaba a facilitar la búsqueda de personas. Lo que yo veía es cuán valiosa es la vida, cómo tanta gente no se esperaba esto. ¿Cuántos edificios se han caído de esta manera en este mundo? En el primer momento no piensas en la magnitud del desastre”, narró a La República.

Afortunadamente, la tormenta Elsa no llegó a convertirse en huracán en la Florida, aunque tuvieron que paralizarse, por algunos minutos, las labores de rescate debido a las ráfagas de lluvias. “En Miami siempre es lluvia y sol, y ello ha hecho más lenta la labor de los rescatistas”, indicó Rondón.

Para ella, uno de los testimonios del derrumbe que más han impactado es el del bombero Enrique Arango, que rescató a su hija Stella sin vida y la envolvió en una bandera al tener el cuerpo en sus brazos. “Cuando al segundo día después del derrumbe vi el mural en homenaje a las víctimas de la tragedia, pude caer en cuenta del tamaño de la misma, fue un momento en el que fue difícil separar tu labor como periodista de tu sentimiento como ser humano”, contó.

No se pueden todavía establecer responsabilidades, pero Rondón recuerda que en 1990 hubo un hundimiento en la misma zona del derrumbe, y en 2018 se reportaron daños en las estructuras del edificio, por lo que el condominio pidió en ese momento una reparación. “El Instituto de estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de EE. UU., que investigó también el atentado a las Torres Gemelas, está haciendo la investigación al respecto”, apuntó la comunicadora.

La periodista contó que en el barrio de Surfside vivían la cuñada del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, un familiar cercano de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, y había gente de varias nacionalidades y orígenes, entre ellos muchos latinoamericanos y algunos judíos. “Probablemente por Surfside, donde se alquilan departamentos, la gente tenga más miedo de alquilar ahí, y las tarifas (de alquiler) van a poder bajar”, refirió Rondón.