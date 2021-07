Chile: Convención Constituyente pasa segundo día sin sesionar

Un buen comienzo político, pero un mal desenlace técnico. La Convención Constituyente, encargada de redactar la nueva Carta Magna de Chile, no pudo sesionar por segundo día consecutivo debido a falta de facilidades técnicas dentro de la sede antigua del Parlamento nacional, según confirmó el martes la mesa directiva.

Elisa Loncón, presidenta de este órgano, se reunió durante la mañana del martes con los representantes de la Universidad de Chile, quienes junto a otras universidades del país le ofrecieron sus instalaciones para que se puedan llevar a cabo allí las sesiones.

“Llegamos muy temprano y todavía no se habían iniciado los trabajos (para habilitar las dependencias): las oficinas no están listas, no hay computadores ni impresoras. La Convención Constituyente debería estar reunida desde el lunes. Estamos dando una mala señal al país en este proceso tan importante. Hubo meses para organizar esto y no se hizo”, aquejó Loncón.

Jaime Bassa, vicepresidente de la mesa directiva de la Convención Constituyente, adelantó que, en tanto el Gobierno no solucione los problemas, van a sesionar desde este miércoles en la Casa Central de la Universidad de Chile.

Además, desde la oposición criticaron al gobierno de Sebastián Piñera por el impase y pidieron que se supere esa “obstrucción”.

Sin embargo, desde La Moneda confirmaron que el secretario ejecutivo de la Convención Constituyente, Francisco Encina, puso su cargo a disposición luego de garantizar que se está trabajando con rapidez para poder solucionar los impases que pusieron de una mala forma a la convención ante los ojos del mundo.