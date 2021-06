AMLO polemiza sobre elecciones en México: “La delincuencia organizada en general bien”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), destacó este lunes 7 de junio la jornada electoral efectuada en la víspera e indicó que la ciudadanía “se portó muy bien”, incluidos integrantes de la delincuencia organizada. Una declaración que generó polémica.

“La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos”, aseguró AMLO en su tradicional conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

Las elecciones federales del domingo 6 de junio, consideradas las más grandes en la historia de México por la cantidad de cargos en disputa, transcurrieron mayormente en calma a pesar de algunos incidentes, como corroboraron expertas a este diario.

Uno de los sucesos que más llamó la atención fue el arrojo de cabezas humanas en dos mesas de votación, primero en la ciudad de Tijuana y luego en Mexicali, donde hubo varios altercados.

No obstante, AMLO resaltó que “se dio un paso importantísimo, es una elección histórica, han habido pocas elecciones como las de ayer, que fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos”.

“A diferencia de otros tiempos, no intervino el Estado, no fueron elecciones de Estado, como las que se llevaban a cabo durante décadas y siglos en México (…). Se portó más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados”, dijo.

Rápidamente en redes sociales las críticas no se hicieron esperar, desde políticos hasta ciudadanos se pronunciaron en contra del dignatario.

“Cuestión de enfoque. AMLO agradece a la delincuencia organizada que se porto ‘bien’. Nosotros agradecemos a la ciudadanía que salió a votar para defender la democracia, aún con la violencia criminal y la COVID-19. Forma es fondo dicen”, escribió en Twitter el senador Emilio Álvarez.

Resultados elecciones federales

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), la coalición gobernante perdería algunas decenas de escaños pero obtendría una mayoría simple (la mitad más uno) de entre 265 y 292 bancas de los 500 curules de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, perdería algunas decenas de curules y se quedó lejos de la mayoría calificada de dos terceras partes, es decir, 360 diputados que necesita para continuar las reformas constitucionales que impulsa, y la coalición opositora Va por México aumentó su bancada en cantidad similar, con entre 181 y 213 asientos.

El resultado “significa tener garantizado el presupuesto (…), suficiente para los más necesitados, lo más pobres”, que reciben pensiones, becas para niños y niñas con discapacidad y 11 millones de estudiantes de familias pobres, sel mandatario.

A diferencia de la reformas constitucionales, el presupuesto se aprueba por mayoría simple de la Cámara baja.

Con información de Sputnik