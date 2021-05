Régimen de Nicolás Maduro prioriza a chavistas para vacunación en Venezuela

El último sábado comenzó la segunda etapa de vacunación contra el coronavirus en Venezuela. No obstante, la prioridad no la tuvieron el grupo de riesgo ni los adultos mayores. De acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro, la preferencia la tiene las personas que tengan el carnet de la Patria.

“Estamos atendiendo con prioridad al personal que le llegó el mensaje por medio del carnet de la patria. No vamos a decir que no vamos a atender al que no le llegó el mensaje, también le vamos a atender. Por eso vamos a hacer esta lista de estas personas… Ustedes se van a organizar, vamos a anotar que están en la lista del partido”, expresó una funcionaria en los exteriores del hotel Alba Caracas, uno de los centros de inmunización en la capital.

Decenas de ciudadanos arribaron al alojamiento a las 5.00 a.m. (hora local), y luego de varias horas seguían esperando su turno. Mientras que aquellos que sí contaban con el carnet, recibieron la dosis sin necesidad de formar largas colas.

En conversación con la cadena NTN 24, una venezolana denunció: “No es justo lo que estamos pasando aquí… Un derecho que tenemos todos a la vacuna, principalmente, personas mayores que están adentro y no han podido todavía acceder a la misma”.

En esa línea, añadió: “No es justo todo lo que está pasando porque nosotros necesitamos la vacuna; nosotros somos seres humanos, somos venezolanos, y están exigiendo el carnet de la Patria para uno poder ingresar y vacunarse. Nosotros tenemos derecho a la vacuna, exigimos nuestra vacuna, como venezolanos, no tenemos que depender de un carnet para que nos puedan poner la vacuna”.

Otras personas, en cambio, después de varias horas de espera, fueron comunicadas de que serían enviadas a otros puntos de vacunación.

El régimen chavista puso en marcha el fin de semana la nueva fase de inmunización “masiva” de la población y habilitó 27 centros en 22 entidades territoriales de las 24 que tiene la nación caribeña. Las vacunas contra la COVID-19 que se están suministrando son la rusa Sputnik V y la china Sinopharm.

“Estamos empezando el día de hoy el plan de vacunación masivo en la fase número II del plan completo de vacunación. Es importante destacar que, en este momento, 27 centros a nivel nacional están convocando a personas a través del Sistema Patria para vacunarse”, manifestó Gerardo Briceño, viceministro de Insumos y Tecnología del Ministerio de Salud, en diálogo con el canal VTV.

El alto funcionario admitió que para ello los ciudadanos deben registrarse en el Sistema Patria, el esquema que usa la Administración de Maduro para otorgar ayudas sociales y que es criticado por la oposición al sostener que se trata de un mecanismo de “control” de la sociedad.

Según las entidades locales e internacionales, Venezuela se mantiene en los últimos puestos de Latinoamérica en vacunación contra el coronavirus.