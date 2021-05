Jakin Mandelblum: “Hamás está usando a su población como escudo humano”

Israel no planea retroceder en la defensa de su territorio. En las últimas 48 horas recibió más de 1.000 misiles de Hamás y respondió con el ataque a centros de comando del grupo islamista. El jefe de Misión adjunto en Perú habla desde la perspectiva de su país.

¿Cómo define Israel este conflicto de ataques?

Este es un conflicto entre Israel y Hamás. Este último es un grupo terrorista que en su carta de fundación incluye cosas como matar a los judíos en todo el mundo y eliminar Israel. Es un grupo terrorista sumamente violento que ha estado incitando de forma constante desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, Palestina se siente afectada...

Puede haber cierta incitación por parte de la autoridad palestina, pero este no es un conflicto con ellos. Este es un conflicto contra una organización terrorista que tiene el control de la Franja de Gaza y que está usando a su población como escudo humano y está haciendo un doble crimen de lesa humanidad: el primero es lanzar misiles y el segundo atacar a poblaciones civiles.

¿Cuál sería la razón de Hamás?

Ellos instigan de forma constante para poder tener beneficios políticos. Ellos quieren mostrarse como una clase de líderes que pueden hacer un conflicto con Israel.

¿Los ataques de Israel son proporcionales a los de Hamás?

Hamás está atacando a los ciudadanos israelíes, mientras que Israel está atacando objetivos militares de este grupo terrorista. Uno de los últimos edificios que atacamos fue el centro de comando de Hamás. Israel actúa de acuerdo a las reglas internacionales y avisa a la población para que abandonen el lugar y se pueda reducir el daño.

¿Cómo plantean restaurar la paz?

Israel constantemente se ha sentado a negociar la paz y lo que deseamos es una paz duradera. Si Hamás decide no disparar ningún misil y no seguir con las hostilidades, esa es la mejor protección para todas las personas dentro de los territorios palestinos y dentro de la Franja de Gaza, porque Israel no va a atacar por su propia iniciativa. Queremos que haya una desescalada, no deseamos un conflicto.