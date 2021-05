Madre de colombiano asesinado en protesta: “Los perdono a todos”

Las acciones policiales en Colombia para suprimir las protestas en contra del Gobierno de Iván Duque han dejado al menos 19 muertos. Uno de ellos, Nicolás Guerrero (27), recibió un disparo en la cabeza el domingo 2 de mayo en Cali.

La madre del joven fallecido, Laura Guerrero, participó en un velatorio la noche del lunes 3 de mayo, donde se dirigió a los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbuios (Esmad) de la Policía colombiana, sindicados como responsables de la mortal represión .

“Yo no he dormido nada. No sé cuánto haya dormido el asesino de mi hijo. Y quizá esté ya en línea de batalla listo y armándose para volver contra uno de ustedes (manifestantes). Por favor, que no sea el día, que no sea hoy, que no vaya otra mamá a llorar y a pasar la negra noche que pasé yo ayer”, señaló Laura Guerrero para el diario El Tiempo.

Durante la ceremonia fúnebre, la madre del joven asesinado relató un episodio que involucra a las fuerzas de seguridad. “Esta mañana (lunes), me encontré, saliendo de la Fiscalía a un grupo de policías y algunos del Esmad. Yo les decía que no más, que no asesinaran más, que no era necesario . Y algunos hicieron un gesto de burla, de que no les importaba. Igual, yo los perdono, los perdono a todos”, declaró.

Los últimos instantes de vida de Nicolás Guerrero fueron transmitidos en Instagram por otro manifestante. El joven herido de muerte, pariente del alcalde de la ciudad, fue reconocido por sus tatuajes y cabello. “A mi hijo lo mataron vilmente. Le dispararon en la cabeza cuando estaba desarmado”, lamentó la madre, según recoge El Espectador.

Madre de colombiano muerto por disparo en la cabeza: “Los perdono a todos”

Defensoría identificó 19 fallecidos

La represión policial dejó al menos 19 fallecidos tras cinco días de protestas contra el Gobierno de Iván Duque. La Defensoría del Pueblo colombiana también dio a conocer que ha identificado a 846 lesionados, de los cuales 306 son civiles.

Los principales hechos de violencia se han registrado en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Pese a que las autoridades dieron marcha atrás con la reforma tributaria, las manifestaciones no han parado. Uno de los fallecidos era miembro de las fuerzas policiales.