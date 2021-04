OPS rechaza que vacunas sean adquiridas por privados: “Puede ampliar las inequidades”

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) remarcó este miércoles 7 de abril que es responsabilidad de los Gobiernos, y no de las empresas privadas, la adquisición de las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, fue enfático al decir que “el objetivo de la vacuna actualmente es la utilización en salud pública”, primero para salvar vidas y luego para “proteger a las personas que tienen un riesgo mayor de enfermarse con formas graves de la COVID-19 y a trabajadores esenciales”.

Durante la sesión informativa semanal de la OPS, La República preguntó sobre las declaraciones del candidato presidencial Hernando de Soto, quien apostó por “desreglamentar la compra por el Estado y dejar que los privados compren directamente”.

“El uso de las vacunas por pago del bolsillo puede ampliar las inequidades que desafortunadamente la pandemia ha subrayado tanto en la región”, respondió el doctor brasileño. “No es posible pensar que un adulto mayor no pueda tener acceso a la vacuna y una persona joven y saludable que pueda pagar, pueda tener el acceso”, remarcó.

Varios colectivos han desestimado las palabras del aspirante de Avanza País, uno de los que aparece perfilado en las encuestas con opciones de pasar a la segunda vuelta en Perú.

Vacunas en el mundo

En febrero último, el postulante por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que en el planeta “hay países (a los) que les está sobrando vacunas y están cercanos”, entre los cuales mencionó a Canadá, Chile y Colombia durante una entrevista de RPP.

No obstante, Barbosa aclaró que “todavía en el mundo tenemos un acceso limitado, no hay vacunas sobrantes en ninguna parte, no hay vacuna para vacunar solamente para los que quieran o puedan pagar; hay que utilizar bien las vacunas desde un punto de vista de salud pública”.

Pocos países destacan en la pandemia de COVID-19 por la administración de vacunas diarias por cada 100 habitantes. Foto: Our World in Data

De esa forma, el directivo coincidió con la doctora Carissa Etienne, directora de la OPS, quien al inicio de la sesión informativa llamó la atención por la compra de Estados con mayores recursos y la falta de igualdad en la distribución de las dosis.

“Estamos viendo demasiados ejemplos de nacionalismo en materia de vacunas, lo que limita aún más la disponibilidad mundial”, lamentó Etienne.

De acuerdo al sitio Our World in Data, programa de la prestigiosa Universidad de Oxford, se han aplicado hasta el martes 6 de abril casi 694 millones de dosis en el mundo, de las cuales 43.68 millones corresponden a Sudamérica.