Rusia: Parlamento aprueba ley que permitiría a Putin seguir hasta 2036

El Senado de Rusia aprobó este miércoles 31 de marzo un proyecto de ley que permitiría al presidente, Vladimir Putin, presentarse a otros dos mandatos al frente del país , que ya recibió ‘luz verde’ la semana pasada por parte de la cámara baja, por lo que queda pendiente de ratificación, según medios de ese país.

Las modificaciones a la carta magna limitan a dos el número de mandatos, de seis años, si bien el proyecto contempla que no se aplica “a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo en el momento de la entrada en vigor” de las mismas, lo que afecta a Putin, quien podría concurrir a las elecciones de 2024 y 2030.

Además, contempla que los candidatos a la presidencia deben tener al menos 35 años , haber vivido de forma permanente en Rusia no menos de 25 años y no tener ciudadanía o permiso de residencia en otro país. Eso incluye que los aspirantes al Kremlin no podrán poseer doble nacionalidad o haber tenido pasaporte de otro país en el pasado.

Entre otras cuestiones, las reformas modifican las funciones del Ejecutivo y Legislativo, y prohíben expresamente la secesión de los territorios que integran Rusia.

El referéndum de la Constitución, celebrado en 2020, se saldó con el voto favorable del 77,92% de los votantes.

Putin, de 68 años, está completando su segundo y ‘a priori’ último mandato consecutivo, que termina en 2024, tras haber ejercido previamente el cargo entre 2000 y 2008, cuando pasó el testigo a Dimitri Medvedev y él se convirtió en primer ministro.

Con información de Europa Press.