Mujer estadounidense buscada hace 28 años por el FBI es hallada en México

Jane McDonald-Crone, de origen estadounidense, que estaba reportada como desaparecida desde hace 28 años en el estado de Texas, Estados Unidos, fue hallada en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, al norte de México.

La mujer, de 62 años, quien en 1993 salió de su domicilio ubicada en Houston, Texas, para ir a su centro de labores y no volvió. Desde aquel día, las autoridades del país norteamericano comenzaron el proceso de búsqueda.

El hallazgo de McDonald-Crone se llevó a cabo después de que su presencia en la vía pública llamó la atención de algunos transeúntes.

Ante la situación, Abraham González, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje para comunicar que la mujer vivía en la calle como indigente en las cercanías de una farmacia.

Posteriormente, una amiga de González investigó el nombre de la mujer en internet y encontró que era buscada por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por su sigla en inglés), tras ser reportada como secuestrada.

El @INAMI_mx #NuevoLeón 🤜🏽🤛🏽 la @FiscaliaNL y el @USConsulateMTY, llevaron a cabo el rescate de una mujer de nacionalidad estadounidense 🇺🇸 quien contaba con reporte de búsqueda por desaparición; será retornada a su país de origen. pic.twitter.com/WSCkudoe57 — INM (@INAMI_mx) March 7, 2021

A partir de este descubrimiento, González pidió ubicar a la ciudadana estadounidense que había sido observada en el centro de Monterrey, y la solicitud fue respondida por Sonia de la Garza, quien localizó a la mujer y le brindó apoyo. La joven mexicana llevó víveres y artículos de higiene personal a McDonald-Crone.

En conversación con el periódico ABC Noticias, De la Gaza contó: “Le dije que no se preocupara y me comentó que estaba extraviada. Le di galletas y electrolitos, me enseñó un conejito y un gallo que traía”.

Después de reportar el hallazgo, un agente local del FBI se puso en contacto con autoridades migratorias de México para hallar a McDonald-Crone y hacerle algunas pruebas de ADN para verificar su identidad. También avisaron a los familiares de Jane.

En tanto, el Instituto Nacional de Migración de México señaló que, tras un operativo con autoridades de Nuevo León, la mujer será regresada a su país natal.