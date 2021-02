Presidente de Argentina pide renuncia a ministro por escándalo con vacunas

El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, pidió este viernes 19 de febrero la dimisión al ministro de Salud, Ginés González García, luego del escándalo de las vacunas de privilegio que se otorgaron dentro de la cartera gubernamental.

Así lo notificó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al canal local C5N. Mientras que fuentes en la Casa Rosada le contaron al portal Infobae que Fernández está molesto con González García y le exigió que abandone su puesto de inmediato.

Este caso se destapó luego de que el periodista Horacio Verbitsky reconociera públicamente que se vacunó contra el coronavirus por una gentileza del actual ministro de Salud. Igualmente habrían sido inoculados contra la COVID-19 el jefe del sindicato de los camioneros, Hugo Moyano, su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo, quien tiene 20 años.

En Argentina ya empiezan a calificarlo como “Vacunación VIP”, dado que también fueron inoculados en el Ministerio de Salud el diputado Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, declaró Verbitsky al programa Habrá Consecuencias, de El Destape Radio.

El periodista, de 79 años, detalló que cuando decidió vacunarse, con la Spunik V —que es la utilizada en Argentina—, “llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”.

De su relato se desprende que recibió la primera dosis el jueves 18 de febrero, sin reacciones adversas, y se aplicará la segunda el próximo 12 de marzo.

Y precisamente el jueves 18 de febrero Argentina comenzó a vacunar a adultos mayores contra el coronavirus.