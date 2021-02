Arauz desdice a Correa y niega temer un balotaje con Pérez en Ecuador

Ecuador sigue en espera de información oficial que confirme el acompañante del candidato presidencial Andrés Arauz en el balotaje, que se efectuará en abril. Este martes 9 de febrero, el ganador de la primera vuelta se expresó sobre el tema.

En una rueda de prensa en la que participó La República de forma virtual, Arauz fue preguntado sobre el pronunciamiento del exmandatario y principal aliado, Rafael Correa, acerca de los aspirantes Yaku Pérez y Guillermo Lasso.

En la víspera, el exjefe de Estado (2007-2017) escribió en Twitter que en la costa “Lasso supera ampliamente a Yaku” y que de acuerdo a sus estimaciones sería el banquero quien se mida con Arauz, a pesar de que el cómputo oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestra lo contrario.

A esta hora, con el 99.52% de actas procesadas, Pérez aparece con el 19.99% y Lasso, con el 19.55%. “Grave error de CNE haber anticipado segundo lugar. Ojalá no se genere violencia”, añadió Correa en su tuit.

“Yo no voy a hablar a nombre de Rafael Correa, así como él no puede hablar en nombre mío”, respondió Andrés Arauz en la conferencia de prensa de este martes 9 de febrero.

No obstante, luego coincidió en el trasfondo del mensaje: “El CNE aceleró su comunicado de forma innecesaria, cuando estadísticamente los resultados aún no establecen un margen matemáticamente cierto, no se deben comunicar al país resultados de un estudio muestral”.

“Lo que publicó Rafael Correa en Twitter es un cálculo que demuestra que hay muchas actas pendientes de contarse todavía y que predominantemente están en áreas en donde una de las dos candidaturas tiene una ventaja mayor. Es una apreciación que la puede hacer cualquier persona con formación en estadística básica”, enfatizó.

No obstante, algunos medios locales comenzaron a hablar de un supuesto desmarque y el propio Correa reaccionó en la red social: “Señores de la prensa corrupta: no van a poder romper mi cariño ni confianza en Andrés. Pierden su tiempo”.

Yaku o Lasso

Especialistas han sostenido que una hipotética segunda vuelta —que es lo más probable hasta el momento— entre Arauz y Pérez, perjudicaría al delfín de Correa ante la posibilidad de que haya una “fragmentación de la izquierda”.

"¡Atrévete!", pidió Yaku Pérez tras su encuentro con Xavier Hervas. Foto: captura de Twitter

De hecho, el otro aspirante sorpresa en Ecuador, Xavier Hervas, quien acumula un 15.99% en los resultados generales, se reunió esta jornada con Pérez e incluso bailó con él.

“Mi respeto siempre a nuestros electores que saben elegir con inteligencia. Es nuestra labor prevenir y asegurar que no regrese el modelo obsoleto de la dictadura correísta”, dijo Hervas. “Ya bailaste conmigo el Juyayay, vamos a segunda vuelta para vencer al autoritarismo de 14 años”, le retuiteó Pérez.

Sobre este tema, Arauz se mostró confiado en que podrá imponerse el 11 de abril, sea ante el líder indígena o contra el banquero conservador.

“El pueblo ecuatoriano ya decidió quién va a la segunda vuelta y a segunda vuelta va el binomio de la esperanza y con más de un millón de votos por sobre quien sea el segundo. El segundo depende de qué tan ágil pueda ser el CNE”, destacó.

Arauz se impuso en la jornada electoral del domingo 7 de febrero con el 32% de los votos tras conseguir 2 760 666 apoyos.

Cuando periodistas le insistieron sobre el caso de Pérez, se sonrió y sostuvo que, si él logra entrar en segunda vuelta, “el pueblo ecuatoriano podrá realizar un proceso de definición dentro del marco de una tendencia”, en referencia al progresismo.