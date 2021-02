Biden a China: No tendremos un conflicto, pero sí competencia extrema

El presidente de Estados Unidos, Joe Bien, anticipa una “extrema competencia” con China, pero no quiere un conflicto entre las dos principales potencias del mundo. En una entrevista con CBS difundida el domingo 7 de febrero, el gobernante comentó que, desde que asumió el cargo, no ha hablado con su homólogo chino, Xi Jinping.

“No tiene, y no lo digo como una crítica, sino que es una realidad, un solo hueso democrático en su cuerpo. Le he dicho todo el tiempo que no necesitamos tener un conflicto. Pero habrá una extrema competencia”, dijo el mandatario demócrata.

“No lo voy a hacer de la forma en que (Donald) Trump lo hizo. Vamos a centrarnos en las reglas internacionales”, agregó.

Washington considera a China como su principal adversario estratégico, además del primer desafío en el escenario mundial.

Trump optó por una confrontación abierta y ataques verbales, aunque sin resultados tangibles serios para el enorme déficit comercial de Estados Unidos con China.