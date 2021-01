Presidente de Honduras rechazó tener vínculos con los cárteles de drogas

"No he sido, no soy, ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes", dijo Hernández. Foto: AFP

Juan Hernández repudió los testimonios presentados en la corte de Nueva York. En 2019, su hermano fue encontrado culpable por delitos relacionados al narcotráfico.