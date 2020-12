Biden elige a una mujer indígena para liderar el Departamento del Interior

El mandatario electo de los Estados Unidos, Joe Biden, eligió este jueves 17 de diciembre a la demócrata Deb Haaland, una parlamentaria del estado de Nuevo México, para que se desempeñe como la primera secretaria indígena estadounidense del Interior, en una selección sin precedentes para una cartera que monitorea los extensos recursos naturales de la nación.

Si es confirmada en el cargo por el Senado, la congresista de 60 años se convertiría en la primera descendiente de un pueblo originario de América del Norte en dirigir el Departamento del Interior .

El nombramiento marca un punto de inflexión para una entidad de 171 años que se ha caracterizado por un vínculo rígido con las 574 tribus nativas reconocidas por el Gobierno estadounidense.

Integrante de la Cámara de Representantes y proveniente de uno de los principales estados productores de petróleo y gas, Haaland se ha comprometido a transformar el departamento y conseguir que pase de ser un excelente desarrollador de combustibles fósiles a un impulsor de energías renovables para disminuir el cambio climático.

La Secretaría del Interior, que administra aproximadamente una quinta parte de las tierras del país norteamericano, desempeñará un papel vital en el cumplimiento del compromiso del exvicepresidente de luchar contra el calentamiento global.

“Vengo de Nuevo México. Es un gran estado de gas y petróleo. Y me preocupo por cada trabajo”, expresó Haaland en diálogo con el periódico The Washington Post. “No queremos volver a la normalidad, ¿verdad? No queremos volver a donde estábamos porque esa economía no estaba funcionando para mucha gente”, añadió.

El Departamento del Interior también controla vastas áreas protegidas, que abarcan más de 44 millones de hectáreas de áreas silvestres y 422 parques nacionales, así como refugios de vida silvestre y monumentos nacionales.

También resguarda a más de 1.000 especies en peligro de extinción y administra importantes proyectos de agua en el oeste que ayudan a mantener las tierras agrícolas y proporcionan agua potable a las principales ciudades de Estados Unidos.

LR PODCAST: Escucha el último episodio de Vuelta al Mundo