Fenómeno de los monolitos toca Sudamérica: apareció uno en Paraguay

Un monolito metálico, similar a los registrados de Estados Unidos, Rumania, Reino Unido, Rusia y Países Bajos, apareció en Paraguay este viernes 11 de diciembre, lo que supone el primer hallazgo de este tipo en Sudamérica.

Según el diario La Nación, la estructura fue ubicada entre los cerros Hû y San Rafael, al lado de la carretera, en la ciudad de Paraguarí (departamento homónimo), en la región oriental del país.

El objeto, de dos metros de altura, llamó la atención de pobladores, policías y militares del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). El director policial de Paraguarí, Rubén Darío Llanes, señaló al periódico ABC que el monolito estaba “forrado en zinc y tenía una placa con un escrito en código morse”.

El pilar fue derribado horas después por los visitantes y uniformados que se encontraban en el sitio.

🇵🇾 Paraguay no es la excepción, señores 🤯



🌍 Como ya ocurrió en varias partes del mundo, apareció un monolito de metal en la ciudad de Paraguarí. #LeéLN



Hay muchas versiones de su significado, ¿vos qué pensas al respecto? 🧐 pic.twitter.com/lxSYcxXpPe — Diario La Nación (@LaNacionPy) December 11, 2020

La Comisaría 1era de Paraguarí emitió un memorándum en la fecha, con el objetivo de comunicar sobre el inusual hecho. Entre otras cosas, manifestaron que continuarán con las averiguaciones pertinentes.

Rubén Darío Llanes, jefe policial, refirió que la estructura no reviste ningún peligro para la gente y comentó que hasta ahora ninguna persona se ha hecho responsable de la obra, pese a que los pobladores le han dado “gran destaque al tema”. Además, en las inmediaciones no hay ningún circuito cerrado, de modo que no se puede observar quién lo colocó.

Extraños descubrimientos

La extraña aparición de monolitos de metal ha captado la atención del mundo entero en este 2020. La primera estructura de este tipo fue reportada en el desierto de Utah (Estados Unidos).

Sin embargo, luego apareció una estructura similar en una colina de la ciudad rumana de Piatra Neamt, otra en el Parque Nacional de Árboles de Josué, de California, y una más en la reserva natural Kondukí, en la región rusa de Tula.

Los hallazgos de monolitos de metal continuaron en diciembre, con la aparición de estas estructuras en las orillas del río Vístula de Varsovia (Polonia); en las ruinas de la Iglesia de Santiago en Segovia (España); y cerca de una reserva natural de la aldea de Oudehorne (Países Bajos).

El origen de estos objetos, usualmente en territorios poco transitados por pobladores, ha generado todo tipo de teorías y explicaciones, algunas más verosímiles que otras.

En el caso del monolito encontrado a inicios de diciembre en Kondukí fue obra del centro científico y educativo TulaTEJ, como parte de una campaña de publicidad. De momento, no hay una explicación sobre este primer ejemplar hallado en Sudamérica.