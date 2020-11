Maradona y Fidel Castro, dos amigos que fallecieron el mismo día

A Diego Armando Maradona y Fidel Castro los unía una fuerte amistad desde 1987 y por coincidencias de la vida, ‘El Diego’ murió el mismo día que el que fuera líder de la revolución cubana: un 25 de noviembre .

En el caso de Castro, falleció en 2016 (con 90 años), y Maradona se fue este 2020 (con 60), cuatro años más tarde. El argentino consideraba al expresidente de Cuba como “el más grande de la historia”, ya que incluso se llegó a tatuar su imagen en su prodigiosa pierna izquierda.

Su estrecha amistad llegó a tal punto que, a principios de los 2000, cuando Diego Maradona tuvo serios problemas con las drogas, el propio Fidel Castro lo invitó a Cuba para ayudarlo a desintoxicarse con la avanzada medicina cubana.

“Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio”, sostuvo Maradona a Castro en una carta escrita el 15 de enero de 2015 y que ventiló el líder cubano.

El campeón del mundo en México 86 viajaba constantemente a Cuba para visitar a Fidel y siempre defendía sus políticas. “Yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política o de deportes o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto, es el recuerdo más lindo que me queda”, aseguró el legendario ’10′ de Argentina.

“Fue como mi segundo padre”

El 25 de noviembre de 2016, el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona lamentó el fallecimiento del líder cubano Fidel Castro, a quien calificó como un “segundo padre”, y aseguró en ese entonces que su desaparición es el “dolor más grande” después de la muerte de sus progenitores.

“Me llamaron de Buenos Aires y fue algo muy chocante. Me agarró un llanto terrible, porque Fidel fue como mi segundo padre. Él me habló muchísimo de la droga, me habló muchísimo de recuperaciones, me habló de que podía y pude”, contó el argentino a TyC Sports.

Maradona entrevista a Fidel Castro:

El astro de la selección albiceleste, campeón del mundo en 1986, había sido operado a principios de noviembre por un problema cerebrovascular, que se le detectó durante un chequeo general. Este miércoles falleció tras sufrir un paro cardiaco en su residencia de la provincia de Buenos Aires.