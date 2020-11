Guatemala: manifestantes prenden fuego al Congreso durante protesta

Cientos de manifestantes tomaron este sábado el Congreso de Guatemala y le prendieron fuego a varias de sus ventanas, según constató Efe.

Los manifestantes, en su mayoría encapuchados, rompieron la puerta de ingreso al Parlamento y también las ventanas, lanzando antorchas de fuego al interior, sin la presencia de los diputados dentro de las instalaciones.

La toma del Congreso se lleva a cabo en el marco de una convocatoria masiva este sábado para manifestarse en contra del Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, tras la aprobación el pasado miércoles del presupuesto para 2021.

El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, pidió al presidente que renuncien juntos por “el bien del país”, tras aprobarse en el Congreso el presupuesto 2021, el más grande en la historia, que genera endeudamiento y rechazo entre los guatemaltecos .

Asimismo, aseguró que le comentó al presidente que “las cosas no están bien” y admitió que no tiene una buena relación con el mandatario. Castillo también dio un ultimátum al proponerle la renuncia ante el Congreso si no se corregía el rumbo.

El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobaron esta semana el mayor presupuesto en la historia del país con casi 13 000 millones de dólares.

