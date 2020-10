Trinidad y Tobago en alerta por posible colapso de barco venezolano repleto de petróleo

Agencia EFE ediciondigital@glr.pe larepublica_pe 18 Oct 2020 | 2:04 h Actualizado el 18 de Octubre 2020 | 2:18 h

Venezuela ha acordado permitir que un equipo de expertos trinitenses cruce la frontera y llegue hasta el barco, pero después del 20 de octubre. Foto: Fishermen and Friends of the Sea (FFOS)

Con 1,3 millones de barriles de crudo, el hundimiento de la embarcación Nabarima podría crear un desastre ecológico en las costas de Venezuela y Trinidad y Tobago.