China: reportan incendio en un laboratorio de Huawei dedicado a la investigación y desarrollo [VIDEO]

Un laboratorio de investigación y desarrollo del gigante tecnológico Huawei en la ciudad de Dongguan, provincia de Cantón (China), registró este viernes 25 de setiembre un fuerte incendio, que de momento no deja víctimas, según medios locales.

En las redes sociales autorizadas por las autoridades chinas, como Weibo —considerado el Twitter chino—, se compartieron varios videos sobre el suceso, que afecta una de las principales oficinas de Huawei frente al lago Songshan, con más de 25 mil empleados.

El Gobierno local de Dongguan confirmó que se trata de un edificio aún en construcción, reportó Global Times. El departamento de bomberos comunicó que el recinto tenía una estructura de acero y se incendió a través de sus materiales absorbentes de sonido.

No obstante, todavía no hay una causa oficial del siniestro y tampoco se sabe cuánto puede dañar el funcionamiento operativo de Huawei , tratándose de una de sus sedes más grandes. De momento la compañía emblema en cuanto a teléfonos inteligentes de China no se ha pronunciado.

Trascendió que el laboratorio era utilizado para la investigación y desarrollo de antenas 4G y 5G. Se vieron a científicos con batas blancas que salían del sitio mientras aún estaba en llamas.

Este hecho ocurrido en China es un duro golpe para Huawei, que en este 2020 tuvo que sortear las sanciones lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump y otros países occidentales por considerarla una empresa espía del gobernante Partido Comunista Chino.

