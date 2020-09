Vaticano muestra negativa ante invitaciones mutuas de católicos y protestantes de compartir la misa

El último domingo 20 de setiembre, el Vaticano respondió con una negativa a las invitaciones mutuas que se hacen los católicos y protestantes para participar en una misa, reseñó el portal alemán Katholisch.

La Congregación para la Doctrina de la Fe considera que las diferencias en lo que se refiere a la comprensión de la eucaristía y el ministerio “todavía son importantes” como para que cristianos católicos y protestantes participen en las celebraciones de la otra confesión.

El Grupo de Trabajo Ecuménico de Teólogos Católicos y Protestantes (ÖAK) defiende que la comunión de católicos y protestantes, es decir, la “participación mutua en las celebraciones de la Cena del Señor/Eucaristía con respecto a las tradiciones litúrgicas de cada uno (…) está teológicamente justificado”.

Además, sostienen que que los estudios exegéticos y la investigación histórica revelan la diversidad de las formas eucarísticas de celebración, que se basan en la Biblia y atestiguan la historia de la tradición, por lo que se podría “considerar las diferencias restantes como una separación de la Iglesia”, difundió Vatican News.

No obstante, Doctrina de la Fe no comparte la justificación anterior porque consideran que “algunas cuestiones del entendimiento católico básico de la Iglesia, la eucaristía y la ordenación en el documento no están lo suficientemente claras”.

Trascendió que la Conferencia Episcopal Alemana reconoce la necesidad de una mayor profundización teológica de ciertos temas centrales, como el caso de la presencia real y el concepto del sacrificio en la eucaristía.

Los protestantes y los católicos son dos ramas distintas del cristianismo.

