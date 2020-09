Bono Disciplina y Voluntad: CONSULTA cuándo es y cómo cobrar con el Carnet de la Patria

View this post on Instagram

Inicia la entrega del Bono Conciencia y Responsabilidad enviado por nuestro Presidente @NicolasMaduro a través del Sistema Carnet de la Patria. La entrega tendrá lugar entre los días 10 al 20 de agosto de 2020. @CarnetDLaPatria #FlexibilizaciónParcialConsciente https://t.co/qoR90qVtSu