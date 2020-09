DolarToday y Monitor Dólar: precio del dólar hoy 2 de septiembre de 2020 en Venezuela

DolarToday | Dólar Monitor | El precio del dólar hoy miércoles 2 de septiembre de 2020 en Venezuela, según la página del DolarToday se encuentra en 345.123,12 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

Dolartoday: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 345.123,12, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 1 725 615,60 10 USD Bs. 3 451 231,20 20 USD Bs. 6 902 462,40 50 USD Bs. 17 256 156‬ 100 USD Bs. 34 512 312 500 USD Bs. 172 561 560 1000 USD Bs. 345 123 120‬

Monitor Dólar: promedio del precio del dólar

El precio del dólar hoy miércoles 2 de septiembre de 2020 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs.S 334.086,07

Histórico Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio del dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

Noticias de Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció públicamente que su homólogo estadounidense, Donald Trump, “aprobó” su asesinato con francotiradores, un plan para el que, afirmó, “están tratando de mover” a un grupo de tiradores hacia el país caribeño.

”Donald Trump aprobó que me maten, que me maten, escuchen, yo no estoy exagerando”, mencionó Maduro el último martes durante un acto de Gobierno emitido por el canal de televisión estatal VTV. “Están tratando de mover un grupo de francotiradores o de comprar unos francotiradores en Venezuela para matarme, Trump lo decidió y lo activó, él no tiene ética”, añadió.

Nicolás Maduro realizó esta denuncia cuando ofrecía su primera valoración acerca de los indultos otorgados un día antes a 110 diputados y dirigentes opositores, que permanecían en la cárcel, asilados o en el exilio.

En esa línea, el gobernante venezolano señaló que ha sido “víctima de las más brutales de las agresiones” desde el Gobierno estadounidense, al que apuntó por decir “barbaridades” sobre su ética y conducta.

Con información de EFE.