El último adiós a “Weichafe”, el perrito fallecido tras sufrir abuso sexual [VIDEO]

Con una emotiva ceremonia a cargo de un sacerdote en el exterior de la Iglesia Sagrado Corazón en Chile, un grupo de pobladores despidieron a “Weichafe”, un cachorro de seis meses que murió tras ser encontrado con brutales signos de abuso sexual en el sector de Valle de Azapa, en Arica.

El sábado 22 de agosto, el can fue internado en el Hospital Veterinario de Limarí, donde los especialistas luchaban por mantenerlo con vida bajo la administración de analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, que servían para tratar el dolor y sus lesiones.

PUEDES VER: Conservacionista muere tras ser atacado por las dos leonas que crió desde cachorras en Sudáfrica

Claudia Concha, veterinaria del lugar, señaló a La Estrella de Arica que mediante “radiografías al can se pudo evidenciar un aumento en la parte rectal, lo que corrobora que fue víctima de violación, además de presentar sangrado en esa parte”. Sin embargo, el perrito no resistió y falleció.

En el video compartido por Aricaldi Noticias en sus redes sociales se aprecia el cadáver del perrito cubierto con una manta roja y una flor en su cabeza, mientras que un cura realiza una pequeña ceremonia de despedida para las personas que asistieron al doloroso velorio.

“Luego de la ceremonia trasladaron al cachorro a un centro para que le realicen la necropsia y puedan continuar con la investigación que sigue la Bidema de la PDI y dar con el causante de tan horrible maltrato animal”, se lee en el post que fue compartido más de 28.000 veces.

La presidenta de la agrupación animalista ACSA aseguró que existe una denuncia ante la Policía de Investigaciones, quienes se encargarán de encontrar a los responsables del brutal maltrato. Por otro lado, los asistentes a la pequeña misa lamentaron lo sucedido y solo esperan justicia para el pequeño “Weichafe”.

“Es un hecho que me llena de impotencia. Hasta cuándo va a seguir el abuso contra los animales y no hay nadie que los resguarde, más que la agrupación de animalistas”, resaltó una indignada mujer. Mientras que otra enfatizó, al borde de las lágrimas, que “él no va a tener justicia, será un inocente más que se va al cielo por manos de un hombre cruel”.