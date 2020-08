Ministro de Gobierno de Bolivia tras conflictos por las elecciones: “No es solo salir y meter bala”

Arturo Murillo, quien se desempeña como ministro de Gobierno de Bolivia, afirmó que se encuentran buscando varias opciones con la intención de evitar una guerra civil por la postergación de las elecciones generales.

En una entrevista para CNN mencionó que tienen las horas contadas para evitar ello. “Se está trabajando en negociaciones para que puedan levantar todos los bloqueos que hay”, subrayó.

Además, señaló que se han identificado a aquellas personas que han incitado a este tipo de conflictos. “Tendrán que pagar por crímenes de lesa humanidad o delitos de guerra ante la justicia”, puntualizó.

Murillo afirmó que las autoridades son conscientes que hay personas armadas y los han denunciado. El hombre también aseveró que se está tratando de salvar vidas y bajar la conflictividad, a pesar que “es muy difícil lo que está sucediendo”.

“Hay un equipo grande de personas que están trabajando con esto. No es solo salir y meter bala. Eso sería lo políticamente correcto, pero no es lo que debemos hacer en este momento. Si no se logra poder poner un alto a esto y llegar a un acuerdo con los que han realizado este desastre nacional, no va a quedar otra forma que actuar con la mano más dura y con la ley en la mano”, manifestó.

Asimismo, Arturo Murillo se pronunció por las críticas que ha generado la presidente de Bolivia, Jeanine Áñez, y expresó que ella “nunca quiso ser candidata”. “La obligaron todos aquellos que hoy no se quieren sentar en una mesa. Les pidió hacer unidad para que no vuelva Evo Morales, pero no quisieron”, sostuvo.