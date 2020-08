Joven le tosió a un empleado porque no la dejó juntar mesas en restaurante de EE. UU. [VIDEO]

Un grupo de 10 mujeres estuvieron en una despedida de soltera el fin de semana pasado en un restaurante de la ciudad de Nashville, estado de Tennessee (EE. UU.), donde una de ellas supuestamente se negó a usar mascarilla y le tosió a un mesero.

“Es, en esencia, deshumanizante y extremadamente grosero y no aceptable para nadie”, criticó el martes 4 de agosto el copropietario del restaurante, Mikey Corona, en conversación con el portal BuzzFeed News. “Esta persona debe ser responsable de sus acciones, para saber que su acción tiene un efecto dominó”.

Cuando las féminas llegaron al restaurante se sentaron en dos mesas adyacentes, pero comenzaron a moverlas para unirlas y así conversar con más cercanía. Sin embargo, les avisaron que eso violaba las normas de distanciamiento físico de la ciudad por el coronavirus.

Un hecho que generó una discusión entre el personal y las ciudadanas, de las cuales la mitad no llevaba mascarillas, según Corona. Luego una de ellas levantó una mano hacia un lado de su cara y tosió dos o tres veces sobre el asistente general de forma “bastante animada y exagerada”.

"Inmediatamente fui directamente hacia ella y dije: 'No. Eso no está bien. Acabas de agredir a mi empleado'", contó el copropietario del restaurante, llamado The Mockingbird. "Ella me miró, sonrió y siguió caminando".

Corona comentó que el agraviado quiere presentar un cargo de asalto contra ella. Ya el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville confirmó que el caso está activo e investigado como un simple asalto.

Añadió que no rechazan su visita al local, pero no permitirán que los "pisoteen con sus deslumbrantes botas de vaquero como si fuéramos una alfombra". Aunque una de las personas involucradas calificó la historia como "falsa" en una declaración a NBC 15.

“Todo lo que tengo que decir es que es la única razón por la que mi nombre está ahí afuera y estoy siendo acosado y amenazado porque la reserva estaba bajo mi nombre. No tuve ninguna participación de otra manera. La historia es 95 % falsa”, aseveró.

Entretanto el empleado de The Mockingbird se encuentra en cuarentena en su casa y está siendo examinado por COVID-19.