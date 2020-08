Donald Trump califica de “terrible ataque” la explosión masiva en puerto de Beirut

Enterado de lo ocurrido, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ofreció su ayuda y envió sus condolencias a Líbano por las decenas de víctimas mortales que dejó este martes 4 de agosto una explosión masiva en Beirut, la cual calificó como un “terrible ataque”.

“Estados Unidos está listo para ayudar al Líbano”, declaró Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington. “Estaremos allí para ayudar. Parece un ataque terrible”, agregó el mandatario tras comprometerse en ayudar al país árabe para superar las consecuencias del desastre.

Alrededor de las 5.00 p. m. en el puerto de Beirut en Líbano se desencadenó una potente explosión que estremeció a cientos de habitantes; sin embargo, una segunda onda expansiva, muy parecida a una bomba nuclear, alcanzó varios kilómetros a la redonda destruyendo todo a su paso.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/qEe0fVGqeD — The White House (@WhiteHouse) August 4, 2020

Las autoridades informaron que el incidente se originó en un almacén con cerca de 2.700 toneladas de nitrato de amonio. Hasta el momento, las autoridades libanesas han confirmado 73 fallecidos y 3.700 heridos. No obstante, se estima que las cifras de víctimas irán en aumento.

El gobernador de Beirut, Marwan Abboud, comparó los estallidos del puerto con los ataques de bombas de Hiroshima y Nagasaki. “Se parece a lo que sucedió en Japón. Eso es lo que me recuerda. En mi vida, no he visto destrucción a esta escala”, comentó a CNN.

Las deflagraciones fueron oídas en varios sectores de la ciudad y ocasionaron la rotura de vidrios en numerosos edificios a varios kilómetros a la redonda. Una gigantesca columna de humo naranja se podía ver de lejos.

Las inmediaciones del puerto de Beirut fue acordonado por la Policía de Líbano, que solo dejaba pasar a las ambulancias y camiones de bomberos.