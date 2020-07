Inglaterra: panadería negó productos a anciana de 94 años al no tener tarjeta de crédito para pagar

Una panadería ubicada en Bulwell, Basford (Inglaterra), hizo pasar un incómodo momento a una mujer de 94 años cuando se dirigió a comprar unos productos. Edna Dalchin, una jubilada de una zapatería, señaló que el negocio no quiso venderle los artículos porque no tenía una tarjeta de crédito con qué pagar, ya que no aceptaban dinero en efectivo.

Según contó Dalchin a Nottinghamshire Live, nunca ha tenido una tarjeta bancaria y prefiere pagar “a la antigua” usando solo efectivo. En tanto, dijo sentirse conmocionada por la respuesta del personal de Birds Bakery, que le pidió que devolviera los artículos porque no podían tomar su dinero.

“Hay un virus, lo entiendo, pero muchas personas mayores no usan tarjetas y no están en esa tecnología”, indicó Dalchin. La gerenta de la sucursal de Birds en Arnold, Lisa Clarke, manifestó que no aceptan efectivo por razones de higiene y para minimizar cualquier riesgo de COVID-19 para el personal y los clientes.

“Uno de los arreglos es que podríamos abrir si es solo tarjeta y porque el efectivo muchas veces está contaminado. Con el coronavirus y la pandemia queremos minimizar riesgos para nosotros y nuestros clientes”, señaló Clarke.

“Si no tienes una tarjeta de crédito, lamentablemente no podemos darles los productos. Sí cambiará en el futuro a medida que cambien las pautas”, agregó. Edna afirmó que ha usado efectivo para todas sus tiendas durante la pandemia de coronavirus, como Tesco y Morrisons.

Un caso similar le ocurrió a Glynis Kirk, de 86 años, a quien también le dijeron que no podía comprar pasteles de cerdo en la tienda Arnold por pagar con ‘cash'. La octogenaria describió la situación como “desagradable”, ya que solo usa su tarjeta para grandes compras.

Michelle Kirk, de 39 años, nieta de Edna agregó: “Las personas mayores van a tener dificultades a menos que alguien las compre por ellos. El efectivo es una moneda de curso legal. Entiendo que se prefiere la tarjeta, pero si ese método no está disponible, debería poder tomar efectivo. Siento que necesitan revertir esta estúpida política”.

“Me imagino que la mayoría de los clientes de Birds tendrán más de 60 años. Es humillante tener que devolver las cosas. Es como si no pudiera pagarlo”, remarcó Kirk.