Joven belga cayó en coma por el coronavirus y al despertar supo que le amputaron un pie

Una joven de 18 años de Bélgica contrajo el nuevo coronavirus y tuvo que ser inducida al coma por la gravedad de su condición. Al despertar, descubrió que uno de sus pies fue amputado debido a un coágulo de sangre. Ahora, ella recolecta dinero en Internet para conseguir una prótesis que le permita seguir jugando al básquetbol.

Elia Fontaine presentó síntomas atípicos del coronavirus: su madre asegura que no tuvo fiebre ni tos, pero su corazón se vio especialmente afectado. El 18 de marzo, la joven fue ingresada al Hospital Citadelle de Lieja, donde los médicos la indujeron a un coma artificial.

“Cuando me desperté en el hospital pensé que era 19 de marzo y no, era 15 de abril. Mi mamá tuvo que explicarme todo lo que había pasado. No entendía qué hacía en un hospital. Allí hubo 4 muertes y cuando desperté había más de 4.000”, relató Elia, citada por el portal 7sur7 de Bélgica.

Elia juega al básquetbol y junta dinero para obtener una prótesis adecuada para dicho deporte. Foto: Sudinfo.

Pero la joven también perdió un pie. Mientras ella estuvo inconsciente, los médicos le amputaron dicha parte con el consentimiento de sus padres, puesto que un coágulo impedía la correcta circulación de la sangre hasta sus dedos.

No obstante, ese procedimiento no fue suficiente. Los especialistas informaron a Elia que también debían amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla, puesto que la sangre seguía sin circular bien por dicha extremidad.

“Fue difícil darme cuenta de que había logrado luchar para salir de este coma, de la enfermedad, y que iba a ser capaz de reanudar mi vida, incluso con este pequeño detalle que me hizo enojar”, indicó Elia, quien juega al básquetbol y ahora recolecta fondos en Internet para obtener una prótesis que le permita seguir practicando dicho deporte sin problemas.

Bélgica reporta 63.706 infectados con el nuevo coronavirus.