Boda celebrada en Irán termina con la muerte de los padres de los novios por COVID-19

Una tragedia se registró en la ciudad de Urmia, provincia de Azerbaiyán Occidental, al noreste de Irán. Este es el caso de la celebración de una boda que finalizó con el fallecimiento de los padres de los novios y con decenas de infectados por COVID-19.

Los padres de ambos cónyuges perdieron la vida luego de ser contagiados por coronavirus durante la festividad posterior al matrimonio.

Javad Aghazadeh, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de dicha ciudad, hizo público el lamentable incidente este domingo 12 de julio. Asimismo, señaló que decenas de asistentes dieron positivo por el virus tras someterse a pruebas de descarte, informó la agencia Irna.

Cabe recordar que el miércoles pasado, el Gobierno de Irán volvió a prohibir las ceremonias de nupcias y velorios después de un rebrote del coronavirus, que hasta el momento provocó alrededor de 13.000 víctimas mortales, mientras que la cifra de contagiados supera los 257.000 en el país árabe.

Hace más de una semana, pobladores de la India fueron testigos de una situación similar y dramática. Un matrimonio llevado a cabo en la ciudad de Patna transmitió la enfermedad entre 80 de sus invitados y ocasionó la muerte del novio dos días después de la unión.

Luego del fallecimiento de este hombre, las personas que asistieron a la boda se preocuparon y acudieron a los centros de salud para practicarse los correspondientes exámenes.

Según informaron las autoridades del país asiático, la mayoría de los pacientes eran asintomáticos y se les recomendó que no salgan de sus domicilios para no propagar el coronavirus y no atentar contra la salud pública.