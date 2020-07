Australia: hombre fue atacado por tiburón, escapó y murió en brazos de su hermano

Un hombre de Australia que practicaba la caza submarina murió tras ser atacado por un tiburón blanco en la isla de Fraser. El individuo fue herido en la pierna y logró escapar de las fauces del escualo, pero falleció tras perder abundante sangre. Su hermano, quien lo acompañaba, contó a la prensa local cómo fueron sus últimos momentos.

Matthew Tratt, de 36 años, disfrutaba sus vacaciones junto a su hermano menor Rob, su esposa, su cuñada y sus dos hijos. El hombre fue mordido por el tiburón el sábado 4 de julio por la tarde, mientras cazaba con un arpón en las aguas cercanas a Indian Head.

PUEDES VER Manifestantes ingresan al parlamento de Serbia tras anuncio de cuarentena en Belgrado [VIDEO]

Rob y Matthew pescaban juntos, pero el primero no buceó tan profundo. “Él estaba en el fondo, yo volteé a otro lado por un segundo y, acto seguido, todo ocurrió. Yo solo me enteré cuando él salió y me dijo que había sido atacado”, relató el hermano del fallecido al canal Nine de Australia.

Indian Head, lugar cerca del cual ocurrió el incidente. Foto: CNN.

Matthew fue socorrido por su hermano y por un grupo de pescadores, quienes lo sacaron del agua. Un doctor y una enfermera le dieron primeros auxilios, pero falleció a las 4:30 p. m. (hora local). “Mi hermano murió en mis brazos, haciendo lo que le apasionaba: la caza submarina. Y no creo que pudiera haber estado con una mejor persona”, señaló Rob.

PUEDES VER Turista es grabado agrediendo a una cría de lobo marino en África y desata indignación [VIDEO]

Tres semanas antes, la madre de ambos hermanos les preguntó por qué insistían en nadar entre tiburones. “Él le dijo: ‘Mira, he atrapado muchos peces en el mar. Si uno me atrapa, ese es el círculo de la vida’”, comentó el hermano del difunto. “Entramos a esas aguas conociendo plenamente los riesgos, es parte de la vida”, agregó.

También en Australia, un joven nadó cuatro horas en un mar infestado de tiburones para salvar su vida.