Brasil: Sacerdote llama “bandido” a Bolsonaro y pide a fieles que se confiesen por elegirlo como presidente

Brasil es uno de los focos globales de la pandemia del coronavirus y el segundo país con más infectados y muertes en el mundo, apenas por detrás de Estados Unidos. Según el último reporte del Gobierno de Jair Bolsonaro, el número de infectados ascendió a 1 603 055 y 64.867 fallecidos por la COVID-19.

El presidente brasileño ha recibido cientos de críticas desde que calificó como “gripecita” al coronavirus y tras la renuncia de dos ministros de salud durante la pandemia. En este caso, un sacerdote aprovechó su homilía durante la misa para invocar a los fieles que eligieron como presidente a Bolsonaro que acudan a confesarse. La transmisión fuer transmitida en la página de la iglesia y causó revuelo en redes sociales.

Padre Edson Adélio Tagliaferro está estilo Wassef querendo explodir o Bolsonaro. Ele passou um sermão e disse aos fiéis que votaram em Bolsonaro que eles deveriam se confessar. pic.twitter.com/ezN74plTW0 — GugaNoblat (@GugaNoblat) July 5, 2020

“Él no sirve. Bolsonaro no vale nada. Quien le votó tiene que confesarse. Pedir perdón a Dios por el pecado que cometió porque eligió a un bandido como presidente. Él (Bolsonaro) habla de Dios por encima de todo, pero no es el Dios de Jesús, porque el Dios de Jesús es el que predica por la vida”, dijo el padre Edson Adélio Tagliaferro en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad de Artur Nogueira, en el estado de Sao Paulo.

“A veces las personas me dicen: ‘Padre cuidado lo que dice durante la homilía porque hay a personas que no les gusta’. ¿Pero qué es lo que tengo que decir durante la homilía? Lo que dios nos pide hablar. Si nosotros estamos viendo que el Gobierno no sirve, no podemos decir que sirve porque el pueblo no quiere escuchar eso”, agregó.

Arrepentido por llamarlo “bandido”

Luego de que sus declaraciones se viralizaran en Facebook, el padre Tagliaferro manifestó que su intención de era calificar de “bandido” al presidente Bolsonaro y se mostró arrepentido. “Mi gran preocupación es que esto se distorsione y pueda tener un vínculo de odio. No era esa mi intención. Nunca quise propagar odio, violencia, pero sentí que el pueblo estaba desesperado”, señaló. “De eso me arrepiento, porque no tengo pruebas”, concluyó.