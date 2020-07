Policías argentinos graban escena paranormal en una celda y podrían ser suspendidos [VIDEO]

En la provincia de Misiones, Argentina, un caso paranormal pondría en aprietos a dos policías, luego de difundir un video que grabaron en una comisaría.

Según informó el portal Crónica, uno de los oficiales cogió su celular y empezó a filmar en una celda vacía, debido a que oyó golpes. Este hecho permitió que el video se haya vuelto viral en varias páginas y redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado 16 de junio en una comisaría del barrio José Sartori. Los uniformados señalaron que este tipo de sucesos suelen ser reiterativos, por lo que decidieron filmar la celda, porque “algo” golpeaba las puertas y el baño.

“Fíjense lo que pasa esta noche. Miren, porque varias noches ocurren este tipo de cosas en esta comisaría. Incluso, y como pueden ver, en ninguna de las dos celdas hay gente y cómo se mueve la puerta del baño. No hay nadie y no hay viento. En muchas noches pasan este tipo de cosas y es inexplicable. Es una cosa de locos. Dios mío. Es de no creer y es escalofriante”, señaló el agente mientras filmaba la escena junto a su compañero.

No obstante, a ambos policías se les inició un sumario interno y se encuentran en calidad de investigados, debido a que habrían infringido una de las reglas de la institución.

Misiones Online informó que la investigación a los dos hombres sería por alertar a la población de algo que “no es real”.