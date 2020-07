Niña de siete años sorprende al levantar más de 40 kg en peso muerto [VIDEO]

Una niña de siete años, identificada como Brodie Brown de Estados Unidos, se volvió viral por su increíble condición física en Instagram.

Este hecho se conoció luego que la madre de ella haya colgado un video de la menor al levantar pesas de 32 kilos en sentadillas y más de 40 kg en peso muerto.

Sin embargo, muchos usuarios se indignaron cuando vieron el material audiovisual en Instagram, debido a que consideraban que aún no estaba apta para cargar peso; mientras que otro grupo de personas mostraron su asombro por la fuerza y capacidad que tenía Brodie al hacer los ejercicios.

Ante este suceso, la Asociación Española de Pediatría enfatizó en que los ejercicios benefician a los niños en cuanto a forma física, fuerza muscular, mejoramiento de salud mental, aumento de autoestima, entre otros.

Dicha entidad señaló que deberían tener, por lo menos, 60 minutos diarios de actividades físicas.

Asimismo, American Academy of Pediatrics (AAP) indicó que hubo casos de lesiones en menores de edad cuando estaban realizando el levantamiento de pesas. Ellos recomendaron que este tipo de actividades debe “retrasarse hasta que madure el esqueleto”.

“Pueden ser seguros y eficaces si se sigue una técnica de entrenamiento de potencia apropiada y se guardan las precauciones de seguridad”, comunicó AAP.

Incluso, varios estudios, como el publicado por The British Journal of Sports medicine, aseveraron que aún no hay “evidencia científica que indique que el entrenamiento de la fuerza tendrá un efecto adverso sobre el crecimiento durante la infancia o adolescencia o la reducción eventual de la altura en la adultez”.