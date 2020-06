Argentina: perros galgos víctimas de maltrato y explotación tendrán su propia abogada [VIDEO]

Tres perros galgos, víctimas de explotación y maltrato animal rescatados por la Policía provincial en Argentina, tendrán una abogada querellante que asumirá su defensa en un juicio por carreras clandestinas realizadas en el 2019 en Cutral Có, Neuquén.

Noraly Melo, abogada y directora del Instituto de Derecho Animal, relató a Clarín que fue aceptada como querellante en una audiencia que se realizó el pasado jueves. Ella representará los intereses de los canes tal como sucede con las personas.

“El dueño puede representar a su animal, pero aquí se trata de que el propio dueño era el maltratador. No es lógico y en este caso era el único facultado para resguardar el derecho de los animales, que obviamente los estaba violando desde todo punto de vista, más allá de las carreras prohibidas, el uso de estupefacientes, y demás”, explicó la letrada.

Los perros fueron encontrados el 14 de julio de 2019 durante un operativo de la Policía de Neuquén en un local donde se desarrollaba una carrera clandestina, pese a que este tipo de competencias están prohibidas desde 2016, según Ley 27330.

Los efectivos policiales allanaron el lugar y hallaron a 100 personas que participaban de la ilícita competencia. Entre los objetos decomisados se encontraron cuatro trofeos, pecheras, jeringas con las cuales presuntamente les inyectaban drogas a los canes para mejorar su rendimiento, un protector de agujas, un cartel de un club hípico, y se rescataron a los tres perros de raza galgo que hoy encuentran a cuidado Melo.

Este caso se trata de una decisión judicial inédita en el país, con escasos antecedentes en Sudamérica, en la que podrían basarse otros abogados que pretendan convertirse en representantes legales de numerosos animales, admitió el fiscal.

La defensa de los imputados integrada por Sebastián Perazzoli y Alina Macedo Font objetó la participación de Melo por el hecho de que está representaba al Instituto de Derecho Animal que no posee personería jurídica. Finalmente quedó aclarado que lo hacía de manera personal salvando está cuestión técnica.

“El animal no puede expresarse, no puede defenderse, pero para eso estamos nosotros para ser la voz de quienes no tienen voz. Es como con los niños y las personas que tienen discapacidad”, señaló Melo.