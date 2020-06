India: agreden a pastor por estar orando por un enfermo en su casa

En la India, cerca de 150 personas agredieron a un pastor evangélico cuando estuvo orando por una persona que se encontraba enferma.

Según informó Christian Post, el sujeto manifestó que lo patearon como “una pelota de fútbol”. “Me arrastraron hacia la calle y me tumbaron al suelo. Allí comenzaron a pisotearme. Me arrancaron la ropa y me golpearon en el ojo izquierdo. He sufrido una lesión ocular grave”, subrayó.

El citado medio indicó que el hombre llegó al domicilio de una persona enferma por la mañana para orar y minutos después, la vivienda fue rodeada por los agresores. El agraviado afirmó que lo acusaron de convertir ilegalmente a varios hindúes al cristianismo.

“Dijeron que India es una nación hindú y que no hay lugar para los cristianos. Estoy preparado para este tipo de eventualidades. Sé el costo de servir a Jesús en estas aldeas remotas y continuaré apoyando a la gente de esta región”, manifestó.

Mujer de India es detenida por permitirle a sus hijos pintar sobre su cuerpo semidesnudo

Por otro lado, y también en la India, agentes policiales detuvieron a una mujer por dejar que sus hijos menores de edad pintaran sobre su cuerpo semidesnudo y colgar el video del incidente en las redes sociales. Las autoridades consideraron que era “sexualmente explícito”.

La activista Rehana Fathima, de 33 años, publicó en sus cuentas de YouTube y Facebook un video en el cual se aprecia a sus pequeños hijos haciendo dibujos con pinceles y plumones sobre su torso descubierto.

Tras la difusión de este material, la Policía arrestó a la mujer bajo los cargos de transmisión electrónica de contenido sexualmente explícito y crueldad contra los niños.