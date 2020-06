‘Paté de jabalí‘: Piñera es criticado por presuntas compras ‘gourmet’ durante pandemia

En Chile, el presidente Sebastián Piñera ha sido blanco de críticas luego de difundirse una lista de compras de comida ‘gourmet’ por un monto de 100 millones de pesos (122.000 dólares aprox.), presuntamente encargada durante la crisis sanitaria de la COVID-19, según informó el diario chileno La Segunda.

De acuerdo con este medio, los productos fueron solicitados por La Moneda mediante una licitación, e incluían dos kilos de paté de jabalí a 71.400 pesos (86 US$), dos kilos de queso ciliegine a 85.680 pesos (104 US$) y dos kilos de mousse de pato por un valor de 71.400 pesos (86 US$), así como caviar de salmón y de trucha.

Aprobar esta licitación es una clara desinteligencia por parte de la unidad de adquisicion. Otra desición que demuestra la irresponsabilidad y falta de respeto del gobierno, que olvido la cesantia que está viviendo el país.#MariaAntonieta pic.twitter.com/Ynez8maRdn — Ülloa (@lloaCatalina1) June 24, 2020

La información revelada desató gran indignación entre los ciudadanos, dado el contexto de pandemia que atraviesa Chile, la cual acentúa las estrecheces económicas de la población, así como la fuerte desigualdad en el país, que en 2019 desató una serie de multitudinarias protestas, en las que se exigía el cambio de la Constitución de 1980.

El agravamiento de las condiciones sociales y la proliferación de ‘ollas comunes’ por la escasez de recursos, en contraste con la lista ‘gourmet’ del presidente, hizo que, en redes sociales, comparen a Sebastián Piñera con la antigua reina de Francia, María Antonieta, a quien se le atribuye conductas frívolas y suntuosas ante la precariedad de la población.

Mientras pueblo pasa hambre, se hacen ollas comunes y hay despidos masivos. En la moneda comen caviar de salmón y paté de jabalí, a #MariaAntonieta le cortaron la cabeza por lo mismo!! pic.twitter.com/x2qAeXoUtV — mario whipple (@mariowh) June 24, 2020

Cabe señalar que, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza en Chile podría acentuarse hasta un 13,7 %, mientras que la economía caería en un 4 % durante 2020. Asimismo, el último reporte nacional reportó un total de 254.416 casos de coronavirus y 4.731 decesos confirmados.

¿Qué explicación dio la Presidencia de Chile?

Como respuesta, la Presidencia de Chile emitió una declaración de prensa en la que explicó que los mencionados productos ‘gourmet’ no habían sido adquiridos, sino que “se trata de una licitación marco para acordar precios, en caso de ser requeridos, pero no existe obligación del Palacio de La Moneda de hacer pleno uso de dichos recursos”.

Se aclara información incorrecta divulgada sobre compras de La Moneda. Compartimos con ustedes Declaración de Prensa: pic.twitter.com/O7vPfRLpWG — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) June 23, 2020

El comunicado señaló que este tipo de compras se realizan para abastecer la cocina de La Moneda durante eventos de alto nivel, tales como almuerzos o cenas de Estado, visitas de dignatarios extranjeros o invitados especiales. Asimismo, declaró que los principales ítems adquiridos se han destinado a la alimentación de los trabajadores de la sede de Gobierno.

No obstante la aclaración, la polémica continúa vigente, al punto de que diputados de la Democracia Cristiana han anunciado que solicitarán una investigación a la Contraloría acerca de los gastos de la Presidencia durante la contingencia sanitaria del nuevo coronavirus.