Murió Bob, el gato que inspiró libros y películas tras salvar a un músico de las drogas

Bob, un gato callejero de Inglaterra cuya historia de amistad con un músico indigente conmovió a millones de personas en todo el mundo mediante varios libros y una película, falleció el 15 de junio con alrededor de 14 años de edad, según informó en un comunicado la editorial Hodder & Stoughton.

El felino se convirtió en 2007 en el compañero inseparable de James Bowen, un artista sin hogar de Londres que batallaba con la adicción a la heroína. El hombre encontró al gato abandonado y herido y decidió adoptarlo. Desde entonces, Bob acompañó a su nuevo dueño en sus recitales callejeros y en la venta de revistas.

Bowen asegura que el minino fue clave en su proceso de rehabilitación de las drogas. “Bob me salvó la vida. Es tan simple como eso. Me dio mucho más que compañía. Con él a mi lado, encontré una dirección y un propósito que me faltaban”, indicó el músico en el comunicado emitido por la editorial y difundido por la cadena BBC de Inglaterra.

Los libros de Bob vendieron ocho millones de copias en todo el mundo. Foto: Amazon.

La amistad entre Bowen y su gato lo inspiraron a escribir un libro autobiográfico titulado: “Un gato callejero llamado Bob”, publicado en 2012 y el cual contó con tres secuelas. Las cuatro obras vendieron ocho millones de copias por un total de 8,18 millones de euros (unos 10,3 millones de dólares).

Adicionalmente, el citado libro inspiró la película del mismo nombre, lanzada en 2016 y que contó con la actuación de Bob como él mismo. La secuela, también con el felino, saldrá a finales de este año.

El gato en la premiere de la película sobre su historia, lanzada en 2016. Foto: Getty Images.

“El éxito que logramos juntos a través de nuestros libros y películas fue milagroso. Él conoció a miles de personas, tocó millones de vidas. Nunca ha habido un gato como él. Y nunca lo volverá a haber”, manifestó Bowen, natural de Inglaterra.