Argentina: mujer es atropellada 2 veces durante un robo y muere días después de ser dada de alta

Una joven de 22 años fue atropellada en dos oportunidades por un grupo de delincuentes que la asaltaron junto a sus dos amigos para sustraerles una moto en la localidad de Villa Centenario, ciudad de Lomas de Zamora (Argentina). Fue derivada a un hospital, donde la atendieron y dieron de alta el mismo día; sin embargo, murió 3 días después y su familia acusó de negligencia médica al personal de salud.

Según reveló el portal Diario Conurbano, el hecho se registró durante la madrugada del 7 de junio, cuando Daiana Castillo, quien iba en una moto junto a sus amigos, se cruzó con un auto con cuatro ocupantes con armas de fuego, causándoles una violenta caída.

Posteriormente, los delincuentes les apuntaron y uno de los amigos les entregó la moto sin resistirse. En ese instante, el vehículo retrocedió y pasó por encima de las piernas de la mujer, en dos ocasiones, mientras ella gritaba de dolor y rogaba que se detengan, detalló el medio local.

Castillo, quien no perdió el conocimiento en todo momento, fue llevada al Hospital Gandulfo, adonde arribó su madre; según su testimonio, halló a su hija “más muerta que viva” tendida en una camilla en los pasillos del área de urgencias. Presentaba una profunda herida en la entrepierna, pero en el sanatorio no había ninguna especialista para tratarla.

“Nadie la atendía. Tuve que pelear con todo el mundo”, rememoró Cáceres, añadiendo que al insistir le afirmaron que su hija estaba bien y solo sufrió “un golpe y un corte”. “Cuando llegó la cirujana, no le limpió la herida, ella estaba llena de barro, así le hizo los puntos y me dice ‘llévatela’”.

Tras recibir el alta, Daiana aparentaba estar en buena condición, pero al pasar las horas su salud se fue deteriorando. El 9 de junio, como la mujer gritaba de dolor, su progenitora la trasladó de nuevo al centro médico, donde requería una intervención quirúrgica debido una infección que comprometía su vida.

“Esta ginecóloga le corta los puntos y me pregunta: ‘¿quién le hizo esto?, ¿quién es la asesina que le hizo esto?’”, contó Cáceres. “Me dijo que le iban a hacer una tomografía, que estaba con una infección muy grande y estaba grave. La ginecóloga me dijo que la tenían que operar, le pusieron anestesia y no le agarraba de la infección que tenía”.

Después de ser intubada, Castillo padeció tres paros cardíacos y falleció al día siguiente en el nosocomio. Por otra parte, los efectivos detuvieron a un adolescente, de 19 años, sospechoso de haber participado en el robo. Asimismo, en el operativo se incautó una pistola calibre 22, que presuntamente había sido utilizada por los atacantes para amedrentar a las víctimas.