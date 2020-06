“No puedo verlo sufrir”: madre abandonó a su hijo recién nacido en una calle de Colombia

Efectivos de la Policía encontraron en horas de la noche a un bebé de dos días de nacido abandonado en una calle de Colombia el último viernes 5 de junio. La madre dejó una pequeña nota junto a las sábanas del niño en el que pedía que alguien con suficientes recursos económicos lo adopte.

El pequeño estaba envuelto en unas sábanas azules. Ante el llanto incesante del infante, un vecino de la calle Murillo con Carretera 44 llamó a los uniformados y dio cuenta sobre el hallazgo del recién nacido, informó Caracol.

«Ayúdame a darle una mejor calidad de vida ya que yo no puedo, no puedo verlo sufrir y no tengo recursos. Cuídalo mucho, ámalo”, decía la nota escrita a mano en un pedazo de papel.

Según informó la madre en el manuscrito, el bebé nació el 4 de junio y fue vacunado en dos oportunidades. El niño fue trasladado a la Clínica San Diego donde se le brinda atención médica. Por suerte los médicos descartaron que el infante presente inconvenientes, pero lo mantienen en observación.

Personal de la Policía de Infancia y Adolescencia de Colombia inició las investigaciones para hallar a la madre y conocer las causas del abandono de su bebé. Luego de la atención médica, el pequeño será enviado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras se realizan las indagaciones.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Yesid Peña, informó que la Policía le puso un nombre bíblico por el significado del momento y por el hecho como fue encontrado.

“La Policía Nacional lo ha llamado por el momento con el nombre de Enmanuel, por lo que significa bíblicamente”, señaló Peña.