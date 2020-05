Argentina: mujer da a luz en plena operación por tumor cerebral de su hija mayor

El anecdótico hecho ocurrió en Argentina. Una familia originaria de la ciudad de Coronel Moldes se trasladó a Córdoba por motivos de salud, Ricardo y Deolinda Funes viajaron junto con su hija Guadalupe en medio de las restricciones de la pandemia del coronavirus, para que la menor pueda ser operada por un tumor en el cerebro.

El pasado jueves 2 de abril, Deolinda entró en labores de parto en el preciso momento en que su hija ingresaba a la sala de operaciones. Ricardo permanecía bastante nervioso por su familia; sin embargo, todo resultó como esperaba, pues nació su última hija y Guadalupe salió airosa de la intervención.

Según informó el medio Clarín, la pareja explicó que su hija de 13 años solía tener constantes dolores de cabeza y vómitos, por lo que iniciaron un tratamiento médico en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, hasta donde llegaron con el temor de complicaciones en la enfermedad de “Guada” y el riesgo que corría Deolinda al viajar con un avanzado estado de embarazo.

Una pareja se trasladó de la ciudad de Coronel Moldes a Córdoba junto con su hija mayor, para que la menor sea operada. (Foto: Clarín)

“Cuando llegamos a Córdoba teníamos mucho miedo. No sabíamos lo que nos esperaba. Guada estaba tranquila, serena. Pero para mi fue muy duro. No podía dormir en la silla de la habitación del hospital, no encontraba una posición cómoda por el embarazo”, señaló la madre.

Por el momento, la familia permanece hospedada en la Casa Ronald, una organización benéfica que acompaña a niños enfermos que requieren un tratamiento complejo.