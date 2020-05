Coronavirus en Colombia [EN VIVO] hoy 26 de mayo: últimas noticias y cifras de contagios de la COVID-19

Nuestro equipo de limpieza y desinfección estará en los siguientes puntos en el día de hoy:



👉 7 a 9 am: Banderas

👉 9 a 10:30 am: San Facón

👉 11 a 11:45 am: Sabana

👉 12:15 a 1 pm: Calle 19

👉 1:30 a 2:15 pm: Calle 22 #TransMiTeCuida, pero mejor #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/A9r7cAOWix