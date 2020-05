Coronavirus en Colombia EN VIVO hoy 26 de mayo: últimas noticias y cifras de contagios de la COVID-19

El equipo de limpieza y desinfección estará en los siguientes puntos durante la jornada:



📌 7 a 9 am: Portal Suba

📌 9 a 10:30 am: San Martín

📌 11 a 11:45 am: Calle 76

📌 12:15 a 1 pm: Calle 72

📌 1:30 a 2:15 pm: Flores #TransMiTeCuida pic.twitter.com/kfVeuLmWHy