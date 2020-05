Diana Nayarit: el feminicidio de la joven estudiante que ha conmocionado a México en plena cuarentena

Pese a la pandemia de la COVID-19 en México, la violencia contra la mujer y los casos de feminicidio no se han detenido. Y Diana Raygoza Montes, joven asesinada en su domicilio en Tepic (Nayarit) durante el día 68 del confinamiento social, es la última víctima.

¿Quién era Diana Carolina Raygoza?

Diana Carolina Raygoza Montes, víctima de feminicidio, cursaba el tercer año de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Según reportes extraoficiales, la joven, de 21 años, fue encontrada muerta en la Colonia Morelos con signos de violencia sexual y heridas por arma blanca.

No obstante, esto aún no se confirma por la Fiscalía General Estatal, quienes ya investigan el caso. Hasta el momento, se sabe que todavía re realiza la necropsia al cadáver de la víctima.

Pese a esto, en las últimas horas trascendió que Diana Carolina había sido víctima de acoso callejero en las inmediaciones de la UAN, hecho que la joven denunció en sus redes sociales en agosto de 2019.

“El tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida que él me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión intentar besarme, no saben el asco y la incomodidad que sentí, se los juro sientes una impotencia enorme y, ¿saben que es lo peor? Que había sin fin de gente ahí mismo que solo me miraba en lugar de decir algo”, compartió Diana en su cuenta de Facebook.

PUEDES VER Hombre intentó suicidarse en el metro de México pero fue salvado por policías y transeúntes [VIDEO]

Exigen Justicia para Diana Raygoza

En las últimas horas, el hashtag #JusticiaParaDiana se volvió tendencia en Twitter, ya que familiares, amigos y compañeros de la joven han exigido que se atrapen y castigan al responsable.

1/3. Diana Carolina Raygoza Montes, 21 años, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, estaba en su casa y seguía sus clases virtuales por la contingencia.



Fue asesinada en su propio domicilio en Tepic, en la colonia Morelos. pic.twitter.com/QziUP3AnCf — ColectivaNoTeCalles (@NoTeCallesMor) May 25, 2020

"Domingo 24 de mayo aproximandamente a las 7pm, Diana Raygoza fue víctima de feminicidio. Tenía 21 años con muchos sueños y todo un futuro que le arrebataron en su propia casa".#Justiciaparadiana pic.twitter.com/bvZfPcoCcF — Alo (@vagl18) May 25, 2020

No hay palabras que puedan describir el dolor tan grande que siento en este momento, la mujer que me enseñó a ser mejor persona y ver siempre lo bueno de la vida. No pararemos hasta hacer justicia. Te amo infinitamente mi abogada Fav🥰❤️ #Justiciaparadiana pic.twitter.com/EhS6B2wxkO — Alberto Angel Martinez🔥 (@huerta122) May 25, 2020

Te conocí en la secundaria, siempre tan alegre y amable; el solo ver tu sonrisa, contagiabas alegría a todo aquel que estuviera cerca. Hoy me duele que no estés aquí, tenías toda una vida por delante y te la arrebataron. #JusticiaParaDiana pic.twitter.com/Mv15jc9yqI — Marcel 🦖 (@MarcelaSarahi4) May 25, 2020

La facultad de Derecho, donde estudiaba Diana, lamentó su deceso a través de Facebook y pidió a las autoridades que den “la importancia que requiere una investigación de un acto tan atroz como el sucedido”.

En tanto, sin brindar mayores detalles, la casa de estudios de Diana, lamentó el suceso y exigió a las autoridades estatales el pleno esclarecimiento de los hechos y el castigo de quien o quienes resulten responsables.

Comunicado oficial - 25 de mayo de 2020#JusticiaParaDiana pic.twitter.com/O0KBOmHkN8 — UAN - Quédate en casa (@UAN_Oficial) May 25, 2020

“Su familia, sus compañeros y amigos, así como quienes laboramos y estudiamos en la Universidad Autónoma de Nayarit, alzamos la voz y exigimos a las autoridades #JusticiaParaDiana”, expresó la escuela en un comunicado firmado por el rector, Jorge Ignacio Peña.

Asimismo, el rector de la UAN Ignacio Peña condenó el asesinato a través de Twitter: “Condeno el asesinato de Diana Carolina, universitaria que se preparaba para una vida mejor. Hoy tendría que tomar sus clases, hoy no está con nosotros”.

Hace unos momentos en la Fiscalía General del Estado, me reuní con el fiscal Petronilo Díaz Ponce, para dar seguimiento a las investigaciones de la muerte de la joven Diana Raygoza. La Fiscalía informará oportunamente de los avances del caso. pic.twitter.com/J5swH4J92i — Antonio Echevarría G (@aegnayarit) May 25, 2020

Por su parte el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarria García, se reunió en horas de la tarde con el fiscal general del estado, Petronilo Díaz ponce “para dar seguimiento a las investigaciones de la muerte de la joven”.

En otro lado de las redes sociales, muchas mujeres se han dado cita con el hashtag #NosotrasTenemosOtrosDatos, donde muchas mujeres se manifestaron para evidenciar la violencia contra las mujeres, luego de que el gobierno federal minimizara este fenómeno durante el confinamiento por el coronavirus.

No❗️las mujeres no “aparecemos” sin vida, a las mujeres no asesinan y lo hacen con la saña y odio que les otorga la impunidad. #NosotrasTenemosOtrosDatos exigimos #JusticiaParaDiana y para todas las mujeres asesinadas en el país. #EstadoFeminicida pic.twitter.com/8nMCasWI90 — Nosotras Tenemos Otros Datos (@TenemosDatos) May 25, 2020

La manifestación inició a la 11 de la mañana del lunes 25 de mayo y varias usuarias utilizaron el hashtag para evidenciar esta problemática en cuarentena, donde algunas mujeres están encerradas con su peor enemigo.