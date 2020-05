Travesti es acusada de intento de homicidio, pero su abogada señala que no hay pruebas

En Argentina, una travesti, identificada como Luz Aimé Díaz, se encuentra detenida desde agosto del 2018 tras fue acusada de organizar un robo, donde la víctima quedó en grave estado.

Los investigadores solo pudieron tener como única prueba, un video donde ingresa Aimé al edificio donde sucedió el delito.

Según informó el diario La Nación, la travesti se dedicaba a la prostitución, y entró al inmueble porque un anciano y un joven habían requerido de sus servicios. A pesar de que dudó en ir al departamento, debido a que, en una anterior ocasión, un hombre la agredió y estuvo a punto de perder un ojo.

“Entré y estaban las luces del comedor apagadas. Encima, al ser de noche no veía muy bien. Fuimos a una de las piezas y primero pasó el más viejo. Después entró el joven, terminó y salimos rápido del departamento. Cuando estábamos en la calle vi que tenían dos bolsas negras, pero no les pregunté que llevaban. Me di cuenta de que estaban borrachos y me querían invitar una cerveza, pero me fui y no volví a saber nada de ellos”, indicó.

Dos meses después, agentes policiales intervinieron a Luz Aimé Díaz y acompañó a los oficiales hasta la comisaría. Los uniformados le indicaron al travesti que tenían un video, donde entraba a un edificio y la buscaban por intento de homicidio y robo agravado.

La abogada de la afectada, Luciana Sánchez, afirmó que “no hubo ninguna investigación, solo una hostilidad directa a la identidad de género de Luz". "Hay un sistema de Justicia que todavía no respeta los derechos del colectivo LGTB”, precisó.

A pesar de que le otorgaron prisión domiciliaria, la defensa y Luz esperan un nuevo juicio, que estaba previsto para abril, pero que se suspendió por el coronavirus.